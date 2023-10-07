شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن حالة "تأهب الحرب" والمقاومة ترد بالصواريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي حالة "تأهب – الحرب"، وذلك بعد "عملية مزدوجة" تم خلالها إطلاق صواريخ وتسلل من قطاع غزة إلى الأراضي المحتلة من قبل إسرائيل.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن متسللين دخلوا "كيبوتس بيري"، قائلا إن السكان يحثون الجيش الإسرائيلي على الاندفاع إلى الكيبوتس، وذكرت القناة 12 أيضا أن متسللين احتجزوا رهائن في نتيف هاسارا.

من جانبها أعلنت كتائب القسام، اليوم السبت، عن بدء عملية "طوفان الاقصى" ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت الحركة في بيان: "إن العدو دنس الأقصى وتجرأ على مسرى الرسول، واعتدى على المرابطات ودنس جنوده الأقصى وسبق أن حذرناهم.

وأضاف البيان: ارتقى المئات من الشهداء والجرحى هذا العام بسبب جرائم الاحتلال".

وتابع: قوبلت دعواتنا لصفقة تبادل انسانية برفض وفي كل يوم بالضفة تستمر الانتهاكات.

وكان القائد العسكري لحركة حماس، محمد الضيف، قد أعلن أن الجماعة الفلسطينية المسلحة “استهدفت مواقع العدو والمطارات والمواقع العسكرية بـ 5000 صاروخ".