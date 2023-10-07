شكرا لقرائتكم خبر عن شركات توزيع الكهرباء تنتهى من صيانة جميع المهمات استعدادا لـ" الشتاء " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أنه تم الانتهاء من خطة الصيانة الدورية التى تنفذها الشركة القابضة لكهرباء و شركاتها التابعة لجميع مهمات الشبكة الكهربائية استعدادا لبدء فصل الشتاء لمواجهة سقوط اﻷمطار بجميع أنحاء الجمهورية.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” ، أن هناك تنسيق تام بين شركات توزيع الكهرباء ال9 و جميع الجهات المختلفة بالدولة بما يضمن استقرار للشبكة الكهربائية الموحدة ومدى مجابهة الظروف الجوية المحتملة ، بالاضافه الى التنسيق مع جميع الوزارات والمؤسسات المعنية والمنشآت الحيوية بإتخاذ الإجراءات الإحترازية والتدابير اللازمة لمواجهة أى أخطار قد تنتج عن الأمطار خلال فصل الشتاء وتأمين التغذية الكهربائية .

وأضاف المصدر، أنه تم تشكيل مجموعات عمل للمرور على المنشآت والمتابعة الفنية للمهمات وتحديد الاحتياجات المطلوبة لتأمين التغذية الكهربائية والحالة الفنية للتغذية الإحتياطية للأحمال ، لافتا إلى أن قطاع الكهرباء حريص على القيام بخطط استباقية للاستعداد لهذا الموسم.

وتابع المصدر، أنه تم الإنتهاء من خطط الصيانة الدورية فى وحدات محطات إنتاج الكهرباء وكافة مهمات شبكة نقل الكهرباء و تنظيف خطوط النقل، وكذلك المهمات الكهربائية بشبكة التوزيع والحالة الفنية الخاصة بها وخاصة بعد المجهودات الضخمة التى تمت ضمن خطط تطوير شبكتى النقل والتوزيع .

وقال المصدر، أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء اتخذت كافة الاحتياطات اللازمة لمواجهة سوء الأحوال الجوية للمحافظة على أبراج الضغط العالى و عدم وقوع أى أعطال بها،موكداً أن الشبكة القومية للكهرباء موحدة و هو ما يساعد على عمل مناورات في جميع أنحاء الجمهورية لتوصيل التيار الكهربائي للمواطنين.