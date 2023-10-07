شكرا لقرائتكم خبر عن مديرية العمل بالأقصر تشارك باجتماع غرفة شركات ووكالات السفر السياحية.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة العمل في بيان لها، إن مديرية العمل بمحافظة الأقصر شاركت في اجتماع غرفة شركات ووكالات السفر السياحية فرع الاقصر، بحضور لفيف من أعضاء الجمعية العمومية للغرفة وبعض من أصحاب الشركات السياحية والفنادق، وذلك لتوضيح دور المديرية والخدمات التي تقدمها من استخراج شهادات قياس مستوى المهارة، والتدريب والتأهيل للشباب لدخول سوق العمل، ودور إدارات علاقات العمل والتفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية، والتنسيق بين المديرية ومكتب وزارة السياحة والآثار وغرفة السياحة بالأقصر، فيما يخص القوانين والقرارات المنظمة للعمل، تنفيذا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة تعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال وممثليهم بما يساهم في توفير مناخ عمل آمن ويزيد من الإنتاجية ويحقق المديد من المكاسب للطرفين وذلك كدور أصيل للمديريات بالمحافظات.

وأوضح الدكتور هشام عبد الله مدير مديرية العمل بالأقصر في تقريرٍ للوزارة، أنه في إطار الجهود التي تبذلها وزارة العمل لتعزيز علاقات العمل وخلق بيئه عمل آمنة، اجتمع مدير المديرية ويرافقه مروه الضوي مدير العلاقات العامة، بدعوة من غرفة شركات ووكالات السفر السياحية فرع الأقصر لحضور اجتماع الغرفة بمشاركة ثروت عجمي رئيس لجنه تيسير اعمال الفرع ، ونعمة عطا مدير عام مكتب وزاره السياحة، وقدم الحضور الشكر والتقدير للوزير حسن شحاتة على ما تقدمه الوزارة ومديرية العمل من خدمات توعوية وارشادية للعاملين وأصحاب الأعمال بما يعزز دورها المجتمعي ويحافظ ويحمي حقوق الطرفين التي كفلها لهم القانون.