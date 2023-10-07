شكرا لقرائتكم خبر عن المرشح عبد الفتاح السيسى يجرى الكشف الطبى بمستشفى العاصمة الإدارية (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى المرشح عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم السبت، الكشف الطبى للتقدم بأوراق ترشحه فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، بمستشفى العاصمة الادارية الجديدة، حيث كان في استقباله بالمستشفى المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية الرسمية ومستشارها القانوني.

وشهد مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة، صباح اليوم السبت، حضور المرشح عبد الفتاح السيسي، لإجراء الكشف الطبى، وذلك من خلال 4 عيادات طبية، وهي النفسية والعصبية والمخ والأعصاب والرمد والجراحة والباطنه والقلب.

حيث أتم إجراء كل الفحوصات الطبية وفقا لقوائم التحاليل اللازمة والتى حددتها المجالس الطبية المتخصصة، حيث سيتم إرفاق نتائج الفحص الطبي على أن يتم إرسالها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات حال تقدم المرشح بأوراقه للترشح رسميا.







