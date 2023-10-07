شاهد آخر ظهور للدكتور هاني الناظر قبل إصابته بالسرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

ظهر الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، خلال حلقة خاصة لبرنامج "مصر تستطيع" على قناة "dmc" بمناسبة الذكرى الخمسين لحرب أكتوبر، ويعد هذا الظهور المسجل قبل أيام من إصابة الناظر بالسرطان، حسب ما أعلن نجله محمد الناظر، منذ يومين .

وقال الناظر إن خريجي الجامعات في فترة حرب الاستنزاف كانوا بعد تخرجهم يتم إلحاقهم بالقوات المسلحة.

وأضاف استشاري الأمراض الجلدية رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق أن هؤلاء الخريجين من حملة الماجستير عندما كانوا يعملون في الجيش؛ بدأ دورهم العلمي في التطوير، فكان هؤلاء الخريجون هم ذخيرة العلم التي كانت تستعين بها القوات المسلحة.

وأشار الناظر إلى أن تحطيم خط بارليف كان اختراعًا علميًّا لهدم الرمال بالمياه، متابعًا: "ماكنش حد يخطر في باله أبدًا إن المياه هي التي ستحطم خط بارليف، هو ده العلم، وإزاي سخَّرت العلم لأداة تكون سلاحًا رئيسيًّا في الحرب".