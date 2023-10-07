رئيس "عربية النواب": بيان البرلمان الأوروبي تدخل مرفوض في الشأن المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

أعلن النائب أحمد فؤاد أباظة، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، رفضه وبشكل قاطع لبيان البرلمان الأوروبي حول الانتخابات الرئاسية المصرية، واصفًا ذلك بمثابة تدخل سافر في الشئون الداخلية لمصر التي لا تقبل بأي إملاءات خارجية.

وقال أباظة، في بيان السبت، إن هذا البيان مخالف للقانون الدولي ويحتوي على أكاذيب ومعلومات خاطئة لا ترددها غلا قوى الشر والظلام والإرهاب لتضليل الرأي العام العالمي بصفة عامة والرأي العام الأوروبي بهدف الإساءة للدولة المصرية.

وأضاف أن الانتخابات المصرية تديرها جهة مستقلة هي الهيئة الوطنية للانتخابات وهي هيئة إدارية بتشكيل قضائي وتخضع قراراتها لرقابة القضاء المصري، إضافة الى أن الهيئة الوطنية للانتخابات أكدت بكل وضوح أنها تقف على مسافة واحدة من كل المرشحين، وأن الانتخابات ستُدار وفق القانون والدستور وطبقا للمعايير الدولية.

وأضاف النائب أحمد فؤاد أباظة أنه لا صحة لما جاء في بيان البرلمان الأوروبي من وجود تضييق على بعض المرشحين في استخراج التوكيلات للمرشحين المحتملين خاصة أن الهيئة الوطنية حددت عددا من مقار الشهر العقاري في المدن والمراكز والمحافظات لاستخراج التوكيلات.

وتابع أن ادعاء بعض المرشحين المحتملين بالتضييق عليهم في استخراج التوكيلات هو استباق للأحداث ومحاولة منه للتغطية على عدم قدرته على استيفاء النصاب الدستوري من التوكيلات الشعبية التي قررها الدستور بـ 25 ألف توكيل موزعين على 15 محافظة مصرية بحد أدنى 1000 توكيل في كل محافظة.