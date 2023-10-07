طلب إحاطة بشأن الرقابة على منظومة سيارات المعاقين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

تقدمت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجها إلى رئيس الوزراء ووزير الصحة ووزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن الرقابة على منظومة سيارات المعاقين.

وقالت "سليم" في طلبها: شهدت الفترة الأخيرة انتشار ظاهرة الاتجار في سيارات المعاقين في ظل اهتمام الدولة الفترة الأخيرة بفئة المعاقين وتقديم العديد من الامتيازات لهم من بينها سيارات معفاة من الجمارك والضرائب، حيث تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الصفحات والجروبات التي تعرض بيع سيارات مخصصة للمعاقين وتعلن عن بيع جوابات تخصيص السيارة للمعاق، ليستفيد منه أي شخص آخر يدفع مقابله.

وأضافت النائبة فاطمة سليم: تلك السلوكيات الخاطئة تسببت في زيادة كمية السيارات المخصصة للمعاقين دون أن يستفيد منها المعاقين، وهو ما يعد مخالفة للقانون، ويهدر المال العام، ويزيد من الزحام بالشوارع.

وطالبت عضو مجلس النواب بضرورة ضبط تلك المنظومة المتعلقة بتخصيص سيارات المعاقين، بحيث تكون هناك رقابة جادة على سلسلة وإجراءات التخصيص لضمان استفادة المعاق منها وعدم إهدار جهود وأموال الدولة في غير محلها.