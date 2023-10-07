طلعت السويدي: بيان البرلمان الأوروبي ضد مصر مشبوه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح سيد:

وصف النائب طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بيان البرلمان الأوروبي عن الأوضاع في مصر بالمشبوه والمضلل الذي يحمل أكاذيب وافتراءات ضد مصر.

وقال السويدي، في بيان السبت، إن البيان يعد تدخلًا غير مقبولًا في الشأن الداخلي للدولة المصرية وفي شئون القضاء المصري الشامخ.

وأعلن "السويدي" رفضه التام لكل ما جاء في هذا البيان خاصة أنه لا يمت للواقع بصلة واستند إلى معلومات مغلوطة وغير دقيقة.

وأكد النائب طلعت السويدي أن مصر بجميع مؤسساتها وشعبها ترفض أي تدخل في الشأن الداخلي، خاصة وأن البرلمان الأوروبي وغيره من المنظمات المشبوهة والتي تنطق بلسان القوى الكارهة لمصر من تنظيمات وجماعات إرهابية وتكفيرية وفي نفس الوقت يتجاهلون الانتهاكات والتجاوزات التي تحدث في دول أوروبية خلال السنوات الماضية ودائما ما يسعون لترويج الأكاذيب عن الدولة المصرية في محاولات فاشلة لتشويه صورة مصر أمام العالم.

وشدد على أن العالم كله على وعي كامل بأن الهيئة الوطنية للانتخابات تُدير العملية الانتخابية بنزاهة وعدالة وتوفر الضمانات لشفافية ونزاهة وسلامة العملية الانتخابية وذلك من خلال توفير إشراف قضائي كامل على الانتخابات وتقف على مسافة واحدة أمام جميع المترشحين لخوض هذه الانتخابات.

وتساءل النائب طلعت السويدي قائلًا: كيف لمؤسسة مثل البرلمان الأوروبي أن تعتمد باستمرار على أكاذيب وافتراءات يتم ترويجها من الخونة والكارهين لمصر؟، ألم يستوعب البرلمان الأوروبي جميع محاولاته السابقة التي باءت بالفشل لتشويه سمعة مصر خارجيًا؟.