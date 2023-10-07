بالتزامن مع احتفالات أكتوبر.. "الصحفيين" تستضيف اجتماع الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

استضافت نقابة الصحفيين وفدًا رفيع المستوى من اتحاد الصحفيين العرب برئاسة مؤيد اللامي، رئيس الاتحاد، وضم ممثلين للأمانة العامة للاتحاد، ونقباء يمثلون ١٠ دول عربية؛ للمشاركة في احتفالات مصر بالذكرى الخمسين لنصر أكتوبر المجيد.

وشارك الوفد في احتفال القوات المسلحة والندوة التثقيفية، التي نظمتها مساء الأربعاء الماضي، وأعقبها في اليوم التالي اجتماع تشاوري للأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب، برئاسة اللامي، وحضره خالد البلشي نقيب الصحفيين، وعدد من أعضاء المجلس، وعُقد بنقابة الصحفيين، وحضره ممثلون عن المغرب والسعودية والكويت وعمان والأردن وموريتانيا والسودان والصومال ولبنان.

وقال حسين الزناتي، وكيل النقابة، رئيس لجنة الشؤون العربية بالنقابة، التي وجهت الدعوة، إن اجتماع الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب ناقش خطة الاتحاد خلال الفترة المقبلة، وإنشاء صندوق لدعم الصحفيين العرب في مناطق الصراع؛ خصوصًا في السودان واليمن الشقيقَين.

وبدأ الاجتماع بكلمة خالد البلشي، نقيب الصحفيين، الذي أكد أن نصر أكتوبر انتصار عربي، وانعكاس للتضامن بين جميع الدول العربية.

وأوضح نقيب الصحفيين أن دعوة أعضاء الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب موجهة من الدولة المصرية، التي حرصت على تلك الاستضافة في ظل رغبة رسمية بأن يُحتفل بنصر أكتوبر بحضور الأشقاء العرب.

وشدد البلشي على تقديم الدعم الكامل للزملاء السودانيين واليمنيين الموجودين في مصر من خلال فتح أبواب النقابة المصرية أمامهم؛ لتسهيل مهام عملهم.

وأوضح نقيب الصحفيين أنه وجهت الدعوة إلى الزملاء السودانيين واليمنيين المقيمين في مصر؛ للاستفادة من الدورات التي يقدمها مركز تدريب النقابة، مشيرًا إلى أننا نعتبرهم أعضاء في نقابتنا.

وأكد مؤيد اللامي رئيس اتحاد الصحفيين العرب، أن احتفال هذا العام هو احتفال رصين يعكس شخصية مصر الشقيقة الكبرى؛ لا سيما مع نجاح النقابة المصرية في جمع الزملاء من أعضاء الأمانة العامة للاتحاد في وقت قياسي.

وقال اللامي: "مصر قاتلت نيابة عن العرب جميعًا، والشعب والجيش المصري كان في مقدمة الحرب، التي منحت الكرامة للعرب؛ لذلك رحب الجميع بالاجتماع في مصر؛ تقديرًا لهذا البلد الغالي".

وهنأ الحاضرون مصر بذكرى نصر أكتوبر المجيد، مشددين على الدور الكبير للدولة المصرية، والجيش المصري في الدفاع عن القضايا العربية منذ فجر التاريخ، مؤكدين أن الشعب المصري وجيشه حملوا عبء الدفاع عن القضية الفلسطينية، ودفعوا الثمن خلال ٥ حروب انتهت بنصر أكتوبر المجيد.

وقدم جمال عبد الرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، خلال الاجتماع، شرحًا لدور الصحافة المصرية في انتصارات أكتوبر المجيدة، مشيرًا إلى استشهاد زميلَين خلال الحرب.

وطلب عبد الرحيم من الاتحاد تبني دورات تدريبية متخصصة في السلامة المهنية، مؤكدًا أن ما حدث في إعصار ليبيا كان جديدًا علينا، وهناك صحفيون تضرروا من أحداث الإعصار فى ليبيا، وأيضًا في زلزال دولة المغرب.

وقدم نقيب الصحفيين في ختام الاجتماع، هدية النقابة ومصر للزملاء العرب بمناسبة ذكرى النصر؛ وهي عبارة عن عملات تذكارية صادرة عن مصلحة صك العملة لتوثيق احتفالات مصر باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر.

وقام وفد اتحاد الصحفيين العرب، عقب الاجتماع، بتفقد مركز التدريب بالنقابة، والاطلاع على ما يضمه من إمكانات تتيح لكل الصحفيين العرب الاستفادة منها، كما تفقد معرض "الصحافة المصرية في ساحة الشرف"، الذي أعدته النقابة في بهو المبنى؛ لتوثيق دور المحررين العسكريين في المعركة.