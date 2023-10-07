وزير العدل يلتقي قضاة محاكم الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد أبو النجا:

التقى المستشار عمر مروان وزير العدل، اليوم السبت، قضاة محكمة الاستئناف وقضاة محاكم الاقتصادية وشرق وغرب الإسكندرية وشمال وجنوب دمنهور ومطروح الابتدائية، وذلك خلال زيارته لمحكمة استئناف الاسكندرية.

استقبل وزير العدل، المستشار إسماعيل عطية رئيس محكمة استئناف الإسكندرية عضو مجلس القضاء الأعلى ورؤساء المحاكم الابتدائية.

وفى كلمته، وجه الوزير للقضاة التهنئة بمناسبة عيد القضاء وبداية العام القضائي، معربا عن تقديره البالغ لتفانى القضاة فى أداء رسالتهم، مؤكدا حرص الدولة المصرية على استقلال القضاء ، مضيفا أن وزارة العدل لا تألو جهدا فى دعم وتقريب جهات التقاضى من المواطنين وتعزيز منظومة العمل بالوسائل المستحدثة بما يكفل تحقيق العدالة الناجزة ليحصل كل مواطن على حقه فى أسرع وقت ممكن.

وفي ختام كلمته، أهاب وزير العدل بالقضاة بذل المزيد من الجهد وسرعة الفصل في الدعاوي المنظورة ومواصلة الارتقاء بمنظومة القضاء المصري باعتباره أساسًا متينًا للحكم الرشيد الذى تنعم به مصرنا ويسهم بشكل فعال فى نهضتها تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.