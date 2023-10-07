قرار جديد من القضاء بشأن دعوى إثبات نسب طفل للاعب كرة قدم شهير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

أجلت محكمة الأسرة بالعمرانية، دعوى إثبات نسب طفل للاعب الكرة "إسلام. ج." المرفوعة للمرة الثانية من "أسماء.ح"، لجلسة 14 أكتوبر.

كانت محكمة الهرم قضت بحبس لاعب الكرة "إسلام. ج."، لمدة سنة مع الشغل بتهمة سرقة عقد الزواج العرفي.

وتقدم محمود العطار محامي السيدة بدعوى إثبات نسب جديدة ضد اللاعب أمام محكمة الأسرة بالعمرانية، لإثبات نسب الطفل بعد ميلاده لوالده.

وكانت السيدة تقدمت بدعوى نسب منذ عدة أشهر إلى محكمة الأسرة ضد اللاعب، وتم رفضها لعدم إنجاب الطفل وقتها.