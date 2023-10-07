"محبس على خط سولار".. ضبط 3 أشخاص سرقوا موادا بترولية بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية، 3 مزارعين بالقليوبية؛ لقيامهم بتركيب محبس بأحد خطوط نقل المواد البترولية وسرقة كمية من السولار.

تبلغ لمركز شرطة قليوب بمديرية أمن القليوبية من (مسئول الأمن بإحدى شركات البترول) باكتشافه وجود بقعة بترولية ناتجة عن تسريب من ماسورة خط أنابيب سولار كائن بدائرة المركز والعثور على برميل بلاستيكي داخل حفرة أعلى ماسورة الخط مُثبت به محبس.

بالفحص وإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (3 مزارعين- مقيمون بدائرة المركز).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبحوزتهم (2 جركن بهما كمية من السولار).

بمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة.