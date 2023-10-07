بحوزتهم عملات أجنبية.. ضبط 3 أشخاص لاتهامهم بالاتجار في النقد الأجنبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، 3 أشخاص بالمنوفية؛ لقيامهم بالإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.

معلومات وتحريات قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنوفية، أفادت قيام (3 أشخاص – مقيمين بمحافظة المنوفية) بالإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة شبين الكوم، وبحوزتهم (مبالغ مالية "عملات أجنبية").

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.