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كشف لغز سرقة سيارة مواطن من أمام منزله بمرسى مطروح

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة سرقة سيارة بمرسى مطروح وضبطت مرتكبي الواقعة وأعادت السيارة.
تبلغ لقسم شرطة مطروح بمديرية أمن مطروح من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم) بسرقة سيارته الملاكي حال توقفها أمام مسكنه.
تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين (سائق وعاطل) وقيامهما بتسليم السيارة لـ (عامل بمحل كاوتش – مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية) لتغيير هيئتها وبيعها.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين والسيارة المستولى عليها، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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