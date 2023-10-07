لاتخاذ الإجراءات القانونية.. ترحيل هارب من 339 سنة سجن لمصلحة الحماية المجتمعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

قررت النيابة العامة بالجيزة، ترحيل هارب من 339 سنة سجن في قضايا نصب واحتيال؛ لمصلحة الحماية المجتمعية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ الأحكام الصادرة ضده.

وكانت قد استجابت وزارة الداخلية لشكوى تم نشرها بإحدى الصحف لملاك عدد من الوحدات بأحد المشروعات السكنية بمنطقة الساحل الشمالى التمسوا خلالها تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالحهم ضد (أحد الأشخاص) لقيامه بالنصب عليهم والإستيلاء على أموالهم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن المتهم (مدير شركة للاستثمار العقاري مطلوب للتنفيذ عليه في 112 حكم بتهم "شيك – نصب – تبديد – إستيلاء" بإجمالي مدة حبس بلغت 339 سنة وكفالات مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمحل اختبائه بمنطقة حدائق أكتوبر بالجيزة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق والتي أمرت بما سبق.