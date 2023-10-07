كانت بتعدي الطريق.. تفاصيل وفاة سيدة دهستها سيارة وأصابة شقيقتها بالهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

تجري النيابة العامة بالجيزة، التحقيق في واقعة مصرع سيدة نتيجة اصطدام سيارة بها أثناء عبورها الطريق، وأصابة شقيقتها في الهرم.

وطلبت النيابة العامة، تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ملابساتها، وانتداب الطب الشرعي، لتشريح جثة السيدة، والاستعلام عن حالة المصابة؛ للاستماع لأقوالها.

وكشفت التحقيقات، أن سيارة صدمت سيدة أثناء عبورها مما أسفر عن تأثرها بإصابات التي لحقت بها، وتوفيت في الحال، وأصابة شقيقتها.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا، يفيد مصرع سيدة أعلى الطريق في الهرم، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة.

وبإجراء التحريات، وتبين أن سيارة صدمت سيدة، ما أسفر عن مصرعه في الحال، متأثرت بالإصابات التي لحقت بهه.

وتم التحفظ على قائد السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.