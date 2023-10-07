شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار البيض اليوم فى الأسواق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار البيض فى الأسواق انخفاضًا بشكل ملحوظ خلال الفترة الحالية، حيث سجلت اليوم سعر كرتونة البيض الأبيض للمستهلك 100، والأحمر 110 والبلدى 120 جنيها.
يأتي تنفيذا لتوجيهات وتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، للتوسع في أعمال وانشطة المبادرة، وضخ وتوفير السلع والمنتجات الغذائية للمواطنين من انتاج الوزارة وأجهزتها المختلفة، بجودة عالية وأسعار مناسبة، للمساهمة في رفع العبء عم كاهل المواطنين.
جدير بالذكر، أن السيارات تستهدف الميادين العامة والشوارع المزدحمة، ومناطق متفرقة، لضمان وصول المنتج لأكبر عدد من المواطنين.
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