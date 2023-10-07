شكرا لقرائتكم خبر عن تأييد حبس هشام قاسم 6 أشهر بتهمة سب وقذف كمال أبو عيطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، تأييد حبس الكاتب والناشر الحقوقي هشام قاسم حبسه 6 أشهر عن تهمتي سب وقذف كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة الأسبق، وإهانة موظف عام.

وكانت قضت الدائرة الأولى بالمحكمة الاقتصادية، بمعاقبة الكاتب والناشر الحقوقي هشام قاسم، بتهمة سب وقذف كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة الأسبق، بالحبس 3 أشهر وغرامة 20 ألف جنيه، كما قضت المحكمة بحبسه 3 أشهر في اتهامه بإهانة موظف عام، وبراءته من تهمة إزعاج السلطات.

وكان كمال أبو عيطة قد تقدم ببلاغ لمباحث الإنترنت يتهم فيه هشام قاسم بسبه وقذفه من خلال منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وأحيل المحضر إلى نيابة السيدة زينب الكلية.

النيابة أخلت سبيل هشام قاسم بكفالة مالية على ذمة التحقيقات، لكنه رفض دفع الكفالة فأحيل محبوسا إلى المحكمة الاقتصادية، فيما حرر أفراد أمن بلاغا جديدا ضد الكاتب بتهمة الاعتداء عليهم.