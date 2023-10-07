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أبناء الجالية المصرية بالسعودية: جايين ندعم الرئيس السيسى لفترة رئاسية قادمة..فيديو

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القاهرة - سامية سيد - بدأ أبناء الجالية المصرية فى المملكة العربية ، التوافد بأعداد كبيرة على القنصلية المصرية فى الرياض، لعمل تأييدات لدعم ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسى بالانتخابات الرئاسية.

 

ورفع أبناء الجالية صور الرئيس السيسى مؤكدين دعمهم الكامل له فى الانتخابات الرئاسية لاستكمال مسيرة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة، قائلين: احنا العاملين فى المملكة العربية جايين ندعم الرئيس السيسى لفترة رئاسية قادمة.

 

وقال منسق حملة مواطن لدعم مصر "كن مع الوطن" شريف النسيري، إن المصريين فى المملكة عندما شعروا بالخطر الذى يلاحق مصر من جماعات الإخوان والمنظمات الإرهابية فى الخارج التى تدعمهم وبعد تصريح الاتحاد الأوروبى، انتفض المصريين بالسعودية بالتوجه على القنصلية المصرية فى الرياض لدعم الرئيس السيسى بالانتخابات الرئاسية.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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