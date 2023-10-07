أبناء الجالية المصرية بالسعودية: جايين ندعم الرئيس السيسى لفترة رئاسية قادمة..فيديو

وقال منسق حملة مواطن لدعم مصر "كن مع الوطن" شريف النسيري، إن المصريين فى المملكة عندما شعروا بالخطر الذى يلاحق مصر من جماعات الإخوان والمنظمات الإرهابية فى الخارج التى تدعمهم وبعد تصريح الاتحاد الأوروبى، انتفض المصريين بالسعودية بالتوجه على القنصلية المصرية فى الرياض لدعم الرئيس السيسى بالانتخابات الرئاسية.

محمد يوسف

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