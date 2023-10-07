شكرا لقرائتكم خبر عن اللحوم المصنعة تتسبب فى إحداث عيوب خلقية للأجنة.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت الدكتورة سالى الفقى، طبيبة بيطرية، من خطر تناول المرأة الحامل للحوم المصنعة، حيث إنها تحتوى على نترات الصوديوم، والتى تستخدم كمواد حافظة للمأكولات المعلبة سواء كانت لحوم، أسماك أو خضار معلب، وتتحول إلى نتريت الصوديوم الذى له القدرة على قتل البكتريا، وبذلك تمنع نمو البكتريا وتزيد صلاحية المأكولات المعلبة.

1- يتسبب التعرض لها أثناء الحمل في حدوث عيوب خلقية للجنين.

2- عند الرضع تتسبب فى حالة تنفسية خطيرة تعرف باسم متلازمة الطفل الأزرق.

3- تتفاعل نترات الصوديوم مع الأحماض الأمينية الموجودة باللحوم الحمراء مثل السوسيس و السجق و البسطرمة و السلامى و اللنشون يكون مادة تسمى نيتروزامين.

4- النيتروزامين معروف أنه من المواد المسببة للسرطان بناءاً على المنظمة العالمية للغذاء و الدواء.و بذلك صنفت المنظمة العالمية للغذاء و الدواء اللحوم المحفوظة كمواد تحتمل الإصابة بالسرطان.

5- تناولها يوميا يزيد إحتمال الإصابة بسرطان القولون، وسرطان البنكرياس وسرطان البروستاتا.