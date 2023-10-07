شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة الوطنية تعلن تقدم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بأوراق ترشحه رسميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس لجنة تلقى أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، مؤتمر صحفي، منذ قليل، أعلن فيه تقدم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بأوراق ترشحه، اليوم، والتى قدمها نيابة عنه المستشار محمود فوزى الممثل القانوني.

وأكد المستشار أحمد بندارى، أن المستشار محمود فوزى الممثل القانوني للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي حضر إلى مقر الهيئة ظهر اليوم، وأحضر برفقته تزكيات أعضاء مجلس النواب التى تم تحريرها للمرشح الرئاسي، وبلغ عددها 424 تزكية، بالإضافة إلى مليون و131 ألف تأييد وثقها المواطنين لمكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقارى.

وسحب المستشار محمود فوزى الممثل القانوني نموذج طلب الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، حيث قام بملء البيانات المطلوبة كما وقع على كافة الاقرارات المطلوبة.

وسلم أيضا تقارير الكشف الطبى على المرشح الرئاسي الذى وقعه بمستشفى العاصمة الإدارية الجديدة.

يذكر أن شروط الترشح تتضمن قيام المرشح بتقديم مجموعة من المستندات وهى صورة بطاقة الرقم القومي للمرشح الرئاسي وشهادة ميلاد وصورة رسمية من المؤهل الحاصل عليه وصحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح وشهادة بأنه أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها طبقا للقانون وإقرار الذمة المالية المنصوص عليه في القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع التقرير الطبي الخاص بالمرشح والتوقيع على إقرار طالب الترشح بأنه مصري من أبوين مصريين، وبأنه لم يحمل هو أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى.

وإقرار بأنه لم يسبق الحكم عليه في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وإن كان قد رد إليه اعتباره وبيان المحل المختار الذى يُخطر فيه طالب الترشح بكل ما يتصل به من أعمال اللجنة وإيصال يفيد سداد مبلغ عشرين ألف جنيه بخزانة الهيئة الوطنية للانتخابات.

من ناحية أخرى تواصل لليوم الرابع عشر على التوالي مكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقارى والبالغ عددها 217 مكتبا والمخصصة لتوثيق توكيلات المواطنين المؤيدين للمرشحين في الانتخابات الرئاسية عملها .

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت يومي 16 و17 اكتوبر للاعلان ونشر القائمة المبدئية لأسماء المرشحين وإعداد المزكين أو المؤيدين لكل منهم، فى الجريدة الرسمية، وحددت يوم 9 نوفمبر لإعلان القائمة النهائية للمترشحين ورموزهم الانتخابية ونشرها فى الجريدة الرسمية على أن تبدأ الدعاية الانتخابية اعتبارا من يوم 9 نوفمبر.

وحددت الهيئة 3 أيام للاقتراع المصريين بالخارج على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة ايام 1 و2 و3 ديسمبر.

وحددت 3 أيام لتصويت المصريين فى الداخل، وهى 10 و11 و12 ديسمبر وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة بشأن جميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع.

وحددت الهيئة يوم 18 ديسمبر لإعلان النتيجة فى الجولة الاولى بالجريدة الرسمية.

وتجرى انتخابات الإعادة للمصريين فى الخارج أيام 5 و6 و7 يناير وتتوقف الحملة الانتخابية وبدء فترة الصمت الدعائى الثانى يوم 7 يناير.

وتجرى انتخابات جولة الإعادة للمصريين بالداخل أيام 8 و9و10 يناير على أن تنتهى عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة بشأن جميع المسائل المتلعقة بالاقتراع يوم 11 يناير على أن تعلن النتيجة النهائية للانتخابات ونشرها فى الجريدة الرسمية يوم 16 يناير.