مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة وضبط آخر في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تحديد مكان تواجد اثنين من العناصر الإجرامية سبق اتهامهما في قضايا متنوعة، ما بين سلاح ومخدرات وقتل بمحافظة أسيوط.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما ولدى استشعارهما بالقوات بادرا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، وأسفر التعامل عن مصرع أحدهما وضبط الآخر، وعثر بحوزتهما على رشاش جرينوف - 8 بنادق آلية - بندقية رصاص - 6 بنادق خرطوش - 2 طبنجة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.