شكرا لقرائتكم خبر عن الجالية المصرية بنيويورك توثق طلبات تأييد لترشح الرئيس السيسى لولاية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام عدد من أبناء الجالية المصرية فى نيويورك بعمل توكيلات لتأييد ترشيح الرئيس السيسى بالانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك من داخل قنصلية مصر العامة بنيويورك.

ووثق التوكيلات عدد كبير من أبناء الجالية من بينهم حسن سليمان ومحمد حامد ومحمد محجوب من أفراد الجالية المصرية بنيويورك وعدد آخر من أبناء الجالية هناك.

يذكر أن عددا كبيرا من أبناء الجالية المصرية بالنمسا قاموا بتوثيق طلبات تأييد ترشح للرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية رئاسية جديدة.

كما توافد أبناء الجالية المصرية فى المملكة العربية السعودية، بأعداد كبيرة على القنصلية المصرية فى الرياض، لعمل تأييدات لدعم ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسى بالانتخابات الرئاسية.