شكرا لقرائتكم خبر عن حى شرق مدينة نصر يغلق كافيهات مخالفة ويرفع إشغالات موقف الحى العاشر القديم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شن حى شرق مدينة نصر، برئاسة اللواء أحمد جودة رئيس الحى، حملة مكبرة أسفرت عن رفع الإشغالات وغلق وتشميع كافية بعمارات الشرق للتأمين لإدارته بدون ترخيص، وذلك استجابة لشكوى المواطنين من ساكنى العقار، كما تم غلق وتشميع كافية بالعنوان عمارة 33 عمارات هيئة النقل العام بشارع الخمسيين حى الواحة لإدارته بدون ترخيص.

كما تم التنسيق مع إدارة الإزالات والإسكان لمعاينة أعمال مخالفة في العقار رقم 10 شارع الدكتور أحمد محمد ابراهيم المنطقة الثامنة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، كما تم رفع عربة مشروبات من الجزيرة الوسطى في شارع حسن المأمون، كما تم غلق وتشميع محل لفرز القمامة بالعنوان عمارة 93 مساكن أطلس الحى العاشر لإدارته بدون ترخيص.

وقاد اللواء أحمد جوده - رئيس حي شرق مدينة نصر فريق عمل إدارة المتابعة الميدانية ووحدة الرصد البيئي وشركة النظافة في أعمال حملة لرفع كفاءة النظافة ورفع المخلفات والكنس اليدوي على موقف الحى العاشر القديم وأسفل كوبرى العاشر، وذلك فى ضوء تنفيذ توجيهات اللواء خالد عبد العال - محافظ القاهرة بالارتقاء بمنظومة النظافة وتطوير أداء الخدمات المقدمة للمواطنين .

كما قاد رئيس حي شرق مدينة نصر بالتنسيق مع إدارة المتابعة الميدانية والاشغالات أعمال حملة مكبرة لرفع الإشغالات وإزالة المخالفات بالحي العاشر وأحمد الزمر .