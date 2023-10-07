برعاية السيسي.. "القومى للمرأة" يشارك بجناح في معرض تراثنا للحرف اليدوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور العمروسي:

يشارك المجلس القومي للمرأة، بجناح خاص في معرض "تراثنا" والذي ينطلق خلال الفترة من ٨ لـ ١٤ أكتوبر الجاري، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للعام الخامس على التوالي بمركز مصر للمعارض الدولية بمنطقة القاهرة الجديدة.

وأكدت مي محمود مدير عام تنمية المهارات بالمجلس، أن المجلس يشارك في المعرض بجناح بمنطقة b5 لعرض منتجات مختلفة للسيدات من مختلف المحافظات تضم مجموعة من المنتجات الجلدية والاكسسوارات بالإضافة إلى المنسوجات والمفارش القطنية وحقائب ذات رسومات مبتكره بالإضافة إلى تنفيذ عرض حي عن كل من حرفه صناعة أطباق ديكور بالديكوباج وحرفه صناعة الصابون خلال مدة المعرض مؤكدة أن جميع المنتجات هي مخرجات الورش التدريبية التي نظمها المجلس في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

وأشارت إلى أن جناح المجلس يضم أيضا مجموعة من منتجات السيدات في محافظات البحيرة، الغربية، المنيا، والأقصر وهي نتاج الورش التدريبية في إطار مشروع معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية الذي ينفذه المجلس بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، ومنها منتجات التصنيع الزراعى مثل المربى، والخضروات المجففة، بالاضافة إلى مشغولات من النحاس وخرز النول، ومنتجات من المكرمية، بالإضافة إلى الملابس وحليات مكملة للأزياء والديكور المنزلي، بالإضافة إلى عرض حي عن عصر البذور لاستخراج زيوت طبيعية لأغراض التجميل.

وأوضحت مي محمود، أن المشاركة في المعرض تأتي حرصًا من المجلس على التمكين الاقتصادي للسيدات والفتيات صاحبات الحرف ودعمهن لتسويق و تطوير منتجاتهن والمشاركة بالمعارض المختلفة من أجل فتح قنوات تسويقية لهن متمنية أن تلقي منتجات السيدات استحسان زائري المعرض.