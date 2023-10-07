برلمانية: إنجازات السيسي "معجزة بكل المقاييس".. ودعمه "واجب وطني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

أكدت الدكتورة ألفت كامل عضو مجلس النواب، عضو الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، أن إنجازات الرئيس السيسي خلال الـ9 سنوات الماضية، لا ينكرها إلا جاحد، حيث استطاع تحقيق طفرة هائلة على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأضافت، أن المشروعات التي تشهدها مصر خير دليل على ذلك، حيث لم يترك شبرًا فى مصر إلا ووضع فيه بصمته بهدف إنشاء دولة جديدة قادرة على مجابهة التحديات من خلال خلق مشروعات مستدامة تلبى كافة احتياجات المصريين الحالية والمستقبلية.

وقالت، إن ما شهدته مصر على مدار السنوات الماضية، يُعد معجزة بكل المقاييس، حيث قرر أن يؤسس جمهورية جديدة، ومضاعفة الرقعة المعمورة مهما كانت التحديات والصعوبات، غير عابئًا بما سيكلفه ذلك من جهود ومعاناة.

وأشارت إلى أن أزمة ارتفاع الأسعار التي يعاني منها الشعب المصري في الوقت الراهن هي أزمة عالمية، وليست محلية ولولا الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الدولة مبكرًا لكانت النتيجة أسوأ مما يتوقع أي أحد.

وأكدت أن توافر السلع وطرحها بالأسواق هو أمر في حد ذاته يستحق الإشادة والتقدير في ظل تراجع سلاسل الإمداد واختفاء العديد من السلع في كثير من البلدان حتى في الدول المتقدمة ذاتها.

وقالت إنها وقعت استمارة تزكيه لترشيح الرئيس السيسي لولاية جديدة في انتخابات الرئاسة المقبلة، المقرر إجراؤها نهاية العام الجاري، لاستكمال مسيرة النجاحات التى بدأها ولجنى ثمار المشروعات الكبري التى دشنها، والتى حظيت بإعجاب وإشادة كبييرة من كافة الدول المتقدمة والنامية على حد السواء.

وأشارت إلى أن حزب مصر الحديثة برئاسة الدكتور وليد دعبس قرر دعم ترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسى فى انتخابات رئاسة الجمهورية، لاستكمال مسيرة البناء والتنمية والأمن لمصر وشعبها.