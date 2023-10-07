شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام إسرائيلى: ارتفاع عدد قتلى الإسرائيليين لـ250 فى عملية طوفان الأقصى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية ارتفاع عدد القتلى إلى 250 مستوطنا، وإصابة 1100 آخرين في عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها الفصائل الفلسطينية صباح السبت.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية فى غزة، السبت، استشهاد 198 فلسطينيا وإصابة 1610 آخرين بجراح مختلفة، وذلك جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بالمدفعية والغارات المكثفة.

فيما أكدت الفصائل الفلسطينية فى غزة، السبت، تمكنها من أسر عدد من قادة عسكريين في جيش الاحتلال خلال عملية "طوفان الأقصى" التي تم إطلاقها صباح اليوم ضد مستوطنات إسرائيلية شمال القطاع.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية، السبت، احتجاز الفصائل الفلسطينية لـ50 رهينة إسرائيلي في مستوطنة بارى، مشيرة إلى أن مفاوضات تجرى بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية لإطلاق سراحهم.

بدورها، اتهمت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة، السبت، الاحتلال الإسرائيلي بشنّ مئات الغارات خلال الساعات الماضية على أهداف مختلفة في محافظات قطاع غزة كافة، من بينها منازل سكنية ومبانٍ تستخدم لأغراض مدنية وخدماتية، وقد أدى ذلك لأضرار جسيمة في البنية التحتية.

دعا رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتية، اليوم السبت، الاتحاد الأوروبى إلى العمل الجدى لإنهاء الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية، بما يفضى إلى منح الشعب الفلسطينى حقوقه المشروعة، وفى مقدمتها حقه فى تجسيد دولته المستقلة، وعاصمتها القدس.

جاء ذلك خلال تلقى اشتية اتصالين هاتفيين من رئيس المجلس الأوروبي؛ شارل ميشيل، ومن وزير خارجية المجلس جوزيف بوريل، أكد خلالهما حاجة القضية الفلسطينية لحلول سياسية لا أمنية، وضرورة توفير الحماية للشعب الفلسطينى من الجرائم التى يرتكبها جنود الاحتلال والمستوطنون.

وحمل رئيس الوزراء الفلسطيني، إسرائيل كامل المسؤولية عما يجري، مؤكدا وحدة الشعب الفلسطينى فى جميع أماكن تواجده وحقه فى الدفاع عن نفسه.