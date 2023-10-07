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غزة تغرق فى ظلام دامس بعد تعطيل الاحتلال الإسرائيلى خطوط الكهرباء الرئيسية

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القاهرة - سامية سيد -  تعطلت جميع الخطوط الكهربائية، اليوم السبت، التى تغذى مناطق قطاع غزة من داخل أراضى الـ48، بسبب العدوان الإسرائيلى المتواصل على القطاع منذ ساعات الصباح الباكر.

 

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا" بأن مختلف مناطق قطاع غزة تعيش فى حالة ظلام دامس بسبب تعطل كل الخطوط الكهربائية المغذية للقطاع من داخل أراضى عام 1948


وأوضحت أن الاعتماد الحالى لقطاع غزة هو من خلال محطة التوليد الكهرباء الوحيدة بواقع طاقة قرابة (60) ميجاوات، الذى انعكس بشكل مباشر على جدول التوزيع الكهرباء للسكان، حيث أصبحت الإمدادات (4) ساعات وصل خلال اليوم.


وتعمل طواقم الكهرباء بشكل مكثف للمحافظة على استقرار التيار وتوفيره بالقدر المتاح مع التأكيد بأنها تعاملت مع عشرات إشارات الصيانة.


وتقدر طاقة الخطوط المعطلة بـ(120) ميجاوات، مما سيفاقم العبء والضغط على قطاع الكهرباء والطاقة، والتأثير على أغلب القطاعات الحيوية فى غزة ومن أبرزها قطاع الصحة والمياه والبيئة والصرف الصحى والخدمات العامة، حيث تشير الوكالة إلى أن نسبة العجز الكهربائى وصل لقرابة (80%).

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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