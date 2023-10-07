شكرا لقرائتكم خبر عن بصوت لطيفة.. أغنية جديدة لمبادرة وطن واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت مبادرة وطن واحد، والتى يشرف عليها مجلس القبائل و العائلات المصرية أغنية جديدة بصوت الفنانة لطيفة ، وذلك في الذكرى الخمسين لحرب اكتوبر المجيدة.

وتزامنا مع احتفالات مصر باليوبيل الذهبى لذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، وفى إطار استمرار تفعيل الدور المجتمعى ومشاركة أبناء الوطن لكافة المناسبات، اطلق مجلس القبائل والعائلات المصرية مبادرة (وطن واحد) بمحافظات شمال وجنوب سيناء وأسوان.