شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية للانتخابات: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى المتقدم الوحيد حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن إعادة تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات كان بسبب استكمال بعض الأعضاء لمددهم القانونية.

وأكد أن اليوم الثالث شهد حضور الممثل القانوني للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لتقديم أوراق ترشحه للهيئة الوطنية للانتخابات، ويعتبر المرشح الوحيد حتى الآن قدم طلبات الترشح.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامى أسامة كمال عبر برنامجه مساء دى إم سى المذاع على قناة دى إم سى، أنه تم رصد عدد طلبات التأييد للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وعدد التزكيات، ووجد أنها تفوق العدد المطلوب، أما التوكيلات فيجرى فحصها.