شكرا لقرائتكم خبر عن مشاورات وزارية بين مصر والسعودية والأردن لاحتواء التصعيد فى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، مدير إدارة الدبلوماسية العامة السفير أحمد أبو زيد أن الوزير سامح شكري يجري مشاورات مع وزيري خارجية الأردن والسعودية ، لتكثيف جهود احتواء التصعيد فى قطاع غزة. وشدد وزير الخارجية فى اتصالاته على ضرورة تكاتف الجهود الدولية والإقليمية، و توحيد رسائل المجتمع الدولى للمطالبة بوقف العنف وإتاحة الفرصة للتهدئة بين الفلسطينيين والاسرائيليين، بحسب ما نشره السفير أحمد أبو زيد عبر منصة "اكس".

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