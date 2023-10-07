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مشاورات وزارية بين مصر والسعودية والأردن لاحتواء التصعيد فى قطاع غزة

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القاهرة - سامية سيد - أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، مدير إدارة الدبلوماسية العامة السفير أحمد أبو زيد أن الوزير سامح شكري يجري مشاورات مع وزيري خارجية الأردن والسعودية ، لتكثيف جهود احتواء التصعيد فى قطاع غزة. 

 

 

وشدد وزير الخارجية فى اتصالاته على ضرورة تكاتف الجهود الدولية والإقليمية، و توحيد رسائل المجتمع الدولى للمطالبة بوقف العنف وإتاحة الفرصة للتهدئة بين الفلسطينيين والاسرائيليين، بحسب ما نشره السفير أحمد أبو زيد عبر منصة "اكس".

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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