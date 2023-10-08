هل انتخابات الرئاسة جدية؟.. محمد فتحي يعود للكتابة عبر "الخليج 365"

محمد اسماعيل - القاهرة - يطل الكاتب الصحفي الدكتور محمد فتحي على قراء الخليج 365، بداية من اليوم السبت، بسلسلة مقالات عن الانتخابات الرئاسية، تحت عنوان (هل نتعامل مع الانتخابات الرئاسية بجدية؟)، وذلك بعد انقطاع سنوات عن كتابة المقالات الصحفية.

يتناول المقال الأول تحدي المرشحين: الانتخابات الرئاسية، التي يراها البعض صورة لديمقراطية لطالما نادينا بها حتى لو لم يعولوا على نتيجتها الآن، بينما يراها البعض الآخر مسرحية عبثية مليئة بالكوميديا السوداء، حيث الضحك ممزوج بالبكاء، أما المرشحون المحتملون، والذين أعلنوا بالفعل عن الترشح، واستطاع بعضهم الحصول بالفعل على التوكيلات اللازمة، فلابد من سؤالهم جميعًا : هل تأخذون الأمر بجدية ؟.. لقراءة المقال.. اضغط هنا.

الدكتور محمد فتحي الذي انضم إلى كتاب مقالات الخليج 365، من مواليد القاهرة 1980، ويعمل مدرساً مساعداً بقسم الإعلام جامعة حلوان، وصدر له العديد من الكتب التي احتلت قوائم الكتب الأكثر مبيعاً أبرزها "مصر من البلكونة" و"نامت عليك حيطة"، وله العديد من التجارب الإعلامية الناجحة في صناعة الوثائقيات والبرامج التلفزيونية.