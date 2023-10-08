ننشر إحصائيات التأييد والتزكيات للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

نظمت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي مؤتمرها الأول، بمشاركة متنوعة من الحضور وصلت إلى 980 شخصاً بين رؤساء احزاب وخبراء وشخصيات عامة وسياسيين، وكيانات الشبابية، وفنانين، ورياضيين، فضلا عن الكتاب الصحفيين والمثقفين ورجال الدين والقبائل العربية وحتى المواطنين، وبمشاركة فعّالة من وسائل الإعلام سواء المحلية أو الأجنبية.

وأعلنت الحملة الرسمية المرشح عبدالفتاح السيسي، أنها نجحت في جمع مليون و130 ألفا و105 تأييد، منها 752 ألفا و438 من الإناث و377 ألفا و677 من الذكور، كما بلغت تزكيات أعضاء مجلس النواب 424 تزكية، منها 53مستقلين، 371 حزبيين، منهم 106 سيدات، 76 نائب من الشباب.

وينشر الخليج 365 إحصائيات التأييد والتزكيات التي حصل عليها المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي.