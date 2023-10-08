ندوة تثقيفية للعاملين بـ"المحطات النووية" تزامنا مع ذكرى انتصارات أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

عقدت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء ندوة تثقيفية توعوية عن انتصارات اكتوبر.

افتتحت الندوة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، وكلمه للدكتور أمجد الوكيل رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهربا ء رحب فيها باللواء أح/ فؤاد يوسف أحمد فيود – مستشار إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، وفضيلة الدكتور/ أحمد كريمة – أستاذ متفرغ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف.

وأوضح الوكيل أنه في احتفالنا باليوبيل الذهبى لإنتصارات اكتوبر والعبور نحو المستقبل قمنا بتركيب مصيدة قلب المفاعل أول معدة نووية طويلة الأجل بنجاح معلنين أن العبور ما زال مستمرا.

كما أكد أن هذه الانتصارات العظيمة تعكس قوة وإرادة شعبنا الذي أثبت للعالم بأسره قدرته على تحقيق المستحيل وتحقيق النصر في وجه أعدائه. إنها تذكرنا بأهمية العزيمة والتصميم والتفاني في سبيل تحقيق أهدافنا وتحقيق تطلعاتنا.

واختتم دكتور أمجد الوكيل كلمته بدعوة الجميع إلى تجديد العهد بقيمنا ومبادئنا الوطنية والعمل معاً لتعزيز روح الوطنية وتطوير وطننا الحبيب. قائلاً "فلنحتفل بإنتصاراتنا ولنستمر فى تحقيق النجاحات والتقدم".

كما القى فضيلة الأستاذ الدكتورأحمد كريمة محاضرة دينية لرفع الوعى الدينى والتأكيد على سماحة الدين الإسلامى ووسطيته وضرورة التحلى بالفكر الواعى المستنير المبنى على الإنتماء الحقيقى للوطن.