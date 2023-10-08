شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير المجرى الملاحى لنهر النيل يعظم الاستفادة من النقل النهرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد النقل النهرى من أفضل وسائل النقل وتعول عليه وزارة النقل آمال كبيرة للتخفيف على الطرق وزيادة كميات البضائع عبر نهر النيل، حيث تجرى أعمال تطوير للمجرى الملاحى بالنهر، حيث يتقدم العمل في مجال النقل النهري في تنفيذ عدد من المشروعات من أهمها تطوير الطريق الملاحي القاهرة / الاسكندرية ( الرياح البحيري وترعة النوبارية) بتكلفة 28.73 مليون جنيه، وتطوير الطريق الملاحي القاهرة / أسوان بتكلفة 267.94 مليون جنيه.

كما يتم تطوير الطريق الملاحي القاهرة / دمياط بتكلفة 23.63 مليون جنيه، مع إنشاء البنية المعلوماتية لنهر النيل "RIS" بتكلفة 9.2 مليون يورو بما يعادل 165.6 مليون جنيه، فضلا عن تطوير الطريق الملاحي القاهرة / الإسماعيلية ( ترعة الإسماعيلية ).

وتم تطوير عدد 2 كوبرى وتحويلهم من ثابت إلى متحرك ( مسطرد – أبو زعبل ) بتكلفة 50 مليون جنيه، إنشاء 2 كوبرى علوى على هويس المالح بتكلفة 300 مليون جنيه.