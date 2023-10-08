شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مميزات أصناف القمح والمناطق المناسبة لزراعة كل نوع والان مع تفاصيل الخبر
وفى التقرير التالى نتعرف على أهم مميزات أصناف القمح:
1- جيزة 171:
المميزات : واسع الأقلمة، مقاوم للصدأ وخاصة الصدأ الأصفر، وذو حبوب بيضاء، متوسط التبكير، ويتحمل الإجهاد الحراري.
مناطق الزراعة: يجود في جميع مناطق الجمهورية، وحتى الوادي الجديد.
2- سدس 14:
المميزات: من الأصناف الحديثة عالية الإنتاجية، واسع الأقلمة ومقاوم للصدأ، تصل نسبة البروتين بالحبوب إلى 13%، غزير التفريع، يتحمل الحرارة العالية،
مناطق الزراعة: تجود زراعته في جميع محافظات الجمهورية.
3- مصر 3 و4:
المميزات: مقاوم للصدأ، صنف غزير التفريع واسع الأقلمة، يتحمل الحرارة العالية وذو حبوب بيضاء.
مناطق الزراعة: يُزرع في جميع محافظات الجمهورية.
4- ســخــا 95 و 96 :
المميزات : صنف غزير التفريع، والأهم أنه مقاوم للصدأ، يتحمل الحرارة وملوحة التربة ومياه الري.
مناطق الزراعة: يجود في جميع مناطق الجمهورية.
5- بني سويف 5 و 7 ( أصناف مكرونة )، تصلح للزراعة في الوجه القبلي لانها تحتاج الى جو جاف دافيء.
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