شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات تهمك.. خطوات عمل توكيل رسمي في القضايا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائما ما يؤرق المواطنين البحث عن طرق سهلة وبسيطة لإنهاء احتياجاتهم فيما يتعلق بالإجراءات الورقية المتعلقة بالتعامل مع الشهر العقارى.. نقدم لك في ذلك التقرير خطوات تحرير توكيل رسمي في القضايا.

في البداية يتم عمل التوكيل من خلال الشهر العقاري، وليس له مدة صلاحية إلا في حالة قرار صحاب التوكيل بإنهائه أو في حالة وفاة الوكيل(الشخص)، أو الموكل (المحامي)، كما يستلزم عمل توكيل قضايا للمحامي الذهاب إلى الشهر العقاري.

وتصل تكلفة عمل توكيل عام في قضايا للفرد الواحد تصل إلى 31 جنيهًا، أما في حالة اختلاف المهن يسدد الشخص رسوم تصل إلى 46 جنيهًا.

المستندات المطلوبة:-

1- أصل بطاقة الرقم القومى سارية للموكل

2- يجب ان يكون الوكيل محامى

3- اسم الوكيل ووظيفته وعنوانه وجنسيته