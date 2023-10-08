شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار السلع المدعمة ببطاقات التموين خلال شهر أكتوبر.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل منافذ وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأحد، صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية ضمن مقررات شهر أكتوبر، حيث تم صرف ما يقرب من 45% من مقررات الشهر الجارى حتى الآن، حيث تتضمن قائمة المنظومة التموينية العديد من السلع والمنتجات الغذائية، منها السلع الأساسية مثل الزيت والسكر والمكرونة، بالإضافة إلى العديد من السلع الأخرى ويتم طرحها بأسعار مخفضة مقارنة بنفس السلع فى الأسواق الأخرى.

أسعار المقررات التموينية:

-سكر معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيها.

-زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيها.

-أرز معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيها.

-مكرونة 800 جم بسعر 13.00 جنيها.

-مكرونة 400 جم بسعر 6.5 جنيهات.

-عدس مجروش 500 جم بسعر 21 جنيهًا.

-فول معبأ 500 جم بسعر 9.00 جنيهات.

-دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 18.00 جنيهًا.

-مسلى صناعي 800 جم بسعر 36 جنيهًا.

-شاي ناعم 40 جم بسعر 5 جنيهات.

-صلصة 300 جم بسعر 8 جنيهات.

-تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 18 جنيهًا.

-مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 16 جنيها.