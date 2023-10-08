شكرا لقرائتكم خبر عن المركزى لمتبقيات المبيدات يستقبل بعض ممثلى شركات إنتاج وتصدير النباتات الطبية والان مع تفاصيل الخبر
يأتى ذلك في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية بالتعاون مع الجهات العاملة في قطاع الزراعة ودعم المنتجين والمصدرين من أفراد أو شركات والعمل على حل المشكلات وإزالة العراقيل التي تقابلهم.
وقامت عبداللاه بعرض تقديمي حول أقسام المعمل المختلفة وما يقدمه من خدمات تحليلية وتدريبية واستشارية، والذي أكدت خلاله على أن المعمل دائماً يسعى إلى استمرار التطوير والتوسع لخدمة العاملين في القطاع الزراعي وتلبية كل احتياجتهم ومتطلبات الجهات الرقابية من الخدمات التحليلية أو التدريبية أو الاستشارية.
كما أن المعمل يقوم على مدار اليوم باستقبال كافة العينات الواردة إليه من كل العملاء والجهات ويتضمن ذلك الاجازات الرسمية والتي يعمل خلالها المعمل بدون توقف، ثم قام ممثلو الشركات بجولة تفقدية داخل أقسام المعمل المختلفة حيث تم الاستماع إلى كافة استفساراتهم والرد عليها من خلال مدير المعمل ومدير الجودة ورؤساء الأقسام.
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