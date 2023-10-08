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وزارة الزراعة توجه ‎5 نصائح لمزارعي الأرز .. اعرف التفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي برئاسة الدكتور علاء عزوز، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الأرز مراعاتها، خلال شهر أكتوبر.  

 

1- استمرار عمليات الحصاد والدراس والتجفيف والتخزين بنفس التوصيات السابقة حتى يمكن المحافظة على جودة الحبوب. 

 

2- الأرز من المحاصيل الغذائية والتصديرية الهامة في جمهورية مصر العربية ورفع إنتاجية الفدان من هذا المحصول الحيوى واجب قومي. 

 

3 – زيادة محصولك ولو بضعة كيلوجرامات يعود عليك بالرخاء. 

 

4-الزارعة المبكرة خلال النصف الأول من شهر مايو ، وتنفيذ توصيات الحملة القومية لمحصول الأرز للوصول إلى أعلى إنتاجية والتي من أهمها: – زراعة الأصناف المبكرة عالية المحصول – إتباع التوصيات الفنية لكل صنف – التعاون مع مرشدي الأرز ولجان الإشراف العلمي في متابعة المحصول 

 

5-  قش الأرز يزيد من دخلك ، لذا نناشدك باستغلاله بطرق اقتصاديه.

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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