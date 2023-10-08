شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن تدريب معلمى الصف السادس الابتدائى فى مادة الرياضيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا للمديريات التعليمية، بالتنبيه على معلمي الصف السادس الابتدائي وموجهي المرحلة الابتدائية والموجة الأول بالإدارات التعليمية وموجه عام المحافظة لمادة الرياضيات، بحضور التدريب الموجه من مستشار المادة، بضرورة تواجد المعلمين والموجهين بقاعات الفيديو كونفرانس بالمديريات التعليمية يوم الثلاثاء 10 أكتوبر، في الساعة العاشرة صباحا لحضور التدريب الموجه من مستشار الرياضيات بوزارة التعليم .

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، حيث بدأت يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، الدراسة وتستمر حتى السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ أجازة نصف العام الدراسي يوم 27 يناير 2024.

وأوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسي أن عدد الأسابيع للعام الدراسي 35 أسبوعا علي النحو التالي، يبدأ الفصل الدراسي الأول 30 سبتمبر الجارى إلى الخميس 25 يناير 2024 .