شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل مشروع البرنامج القومى الثالث للصرف بوزارة الرى والان مع تفاصيل الخبر
وفى التقرير التالى نتعرف على أهم التفاصيل:
1- تجديد شبكات الصرف المغطى في زمام 391 ألف فدان ضمن أنشطة البرنامج القومى الثالث للصرف.
2- البرنامج يستهدف إنشاء وإحلال الصرف المغطى في زمام 528ألف فدان، وتوسيع المصارف العامة وإحلال المنشآت الصناعية في زمام 110 ألف فدان حتى عام 2026.
3- هيئة الصرف تستهدف إنشاء شبكات الصرف المغطى فى جميع الأراضى القديمة، وإحلال وتجديد الشبكات التى انتهى عمرها الافتراضى.
4- الانتهاء من تنفيذ الصرف المغطى في زمام 89 ألف فدان، واستهداف 60 ألف فدان خلال العام الحالى.
5- الصرف المغطى يسهم فى ارتفاع إنتاجية الأرض وزيادة خصوبة التربة.
6- 7 مصانع لإنتاج المواسير البلاستيك لسد الفجوات الإنتاجية في السوق.
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