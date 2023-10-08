شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة العلاج الطبيعى ترفض بيان البرلمان الأوروبى: تدخلكم السافر أمر يأباه كل حر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفضت النقابة العامة للعلاج الطبيعى، بيان البرلمان الأوروبى، قائلة: يطل علينا برأس وعقل الشيطان من كل عام بتقارير وبيانات عن حقوق الإنسان بمصر ولا يرى بعينه الفاجرة إلا مصر مستغلاً بعض الأوضاع التى تمر بها البلاد قاصدين ومتعمدين زعزعة الاستقرار وإشاعة الفوضى ونشر الأكاذيب وحملات التضليل وأحاديث الإفك والزور والبهتان لمحاولة قهر عزيمة وكرامة الشعب المصرى الذى يواجه التحديات والذى لا يستطيع أحد أن ينال من وحدة وترابط وتكاتف قوى الشعب المتألفة لأن هذا الشعب المصرى يمتلك جينات من الصعب إختراقها وشفرات لا يستطيع أحد فكها أسألوا التاريخ عنا نحن لمصر فداء .

وأضاف الدكتور سامى سعد، نقيب العلاج الطبيعى،: لقد تكالبت علينا قوى الشر الباطشة الغاشمة منكم الذين أنتم أصل كل الشرور والآثام والمخططات والمؤامرات التى تحاك ضد الامة الاسلامية والعربية وسرعان ما تحطمت دسائسكم ومؤامراتكم على صخرة مصر ووعى شعبها حيث لديه فطرة وهى الكره الشديد لأية معتدٍ أثيم او استعمار حقير ممقوت بكافة اشكاله وانواعه لينال منا وهذا مستحيل .

وتابع: ولا تنسوا الرئيس عبدالفتاح السيسي، رداً على أحد تقاريركم المشبوهة المغموسة بالسّم ( أنتم هتعلمونا إنسانيتنا )، ولا تنسوا أيضا ماذا قال تونى بلير – رئيس حكومة بريطانيا الأسبق حيث قال لا تحدثونا عن حقوق الانسان حينما تتعرض بلدى إلى الخطر .

واستطردت: أيــن أنتم وكنتــم، من:

1- من حرق المصاحف ببعض الدول الأوروبية المجرمة الظالمة أهلها .

2- عربدة عصابة اسرائيل بدولتنا الطاهرة الشقيقة فلسطين العظمي .

3- انتهاكات كثيرة من دولكم تجاه مواطنيكم حيث القمع والسحل عند عمل المظاهرات السلمية .

4- من اعترافاتكم بأحط الناس وهم المثليين .

5- أسلحة الدمار الشامل وأطماعكم الجغرافية .

6- حرق وتدمير وتخريب ونهب ثروات الاوطان .

7- السجون والمعتقلات ولا سيما سجن سيء السمعة ( جوانتانامو ) حيث أن هذه النوعية من السجون لا تخضع الي قوانين وحقوق الانسان وقالت منظمة العفو الدولية أن هذا المعتقل همجية هذا العصر .

وقال سعد،: نعلم أن بياناتكم تولد ميته وأن تدخلكم السافر السافل في الشئون الداخلية لدولتنا الحبيبة مصر أمر يأباه كل حر يتمتع بكرامة وعزة لا دخل ولا وصاية ولا رقابة منكم بشأننا الداخلي سواء الانتخابات الرئاسية أو أحكام القضاء او المحكوم عليهم من شراذم المعارضة الغير وطنية يبحثون عن السلطة وهم من غير أهلها، مرفوض بياناتكم شكلاً وموضوعاً ونعرب عن إشمئزازنا وإستيائنا بتصرفاتكم المدسوسة المسمومة وهذا عهدنا بكم لا ثقة فيكم ولا أمانة منكم أنتم أهل غدر وخسة.

وناشد جميع الأحزاب والتيارات المدنية والنقابات المهنية واتحاد العمال وغيرها من الوطنيين المخلصين الانتفاضة ضد هذا البرلمان الاوروبي واعلان رفضكم مثل هذه التقارير والبيانات المشبوهة حتي يعلم العالم كله وبأسره أن وحدة المجتمع المصرى حائط صد ضد الخارجين على النظم الدولية.