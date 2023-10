شكرا لقرائتكم خبر عن الرعاية الصحية: ندرس برنامج توأمة مع مستشفى أطفال بأستراليا للارتقاء بالخدمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، الدكتور أكسل وابنهورست، سفير أستراليا لدى القاهرة، والدكتورة لويز كاسكلي، المديرة التنفيذية لمجموعة ACHS الأسترالية الدولية، والدكتور آية الله عمرو شبانه، مدير الجودة بمجموعة عِلاج السعودية ، وذلك بمقر هيئة الرعاية الصحية في القاهرة.

وناقش اللقاء، سبل تعزيز التعاون بين مصر وأستراليا في مجالات الرعاية الصحية وتبادل الخبرات والمعرفة، حيث تم التطرق إلى مجالات تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية وتعزيز سلامة المرضى، وتدريب مقدمي الخدمة الصحية من العاملين بالمنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية من خلال المنح والبعثات التعليمية إلى أستراليا، وتم أيضًا بحث فرص التعاون في مجال السياحة العلاجية وتبادل الخبرات والمعرفة في هذا الصدد.

وناقش اللقاء، توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الرعاية الصحية ومجموعة ACHS الأسترالية الدولية في المجالات المذكورة، كما تطرق اللقاء أيضًا إلى بحث عمل برنامج توأمة بين المستشفيات والأقسام المتخصصة في علاج الأطفال التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية ومستشفى سيدني للأطفال في أستراليا، لتقديم خدمات صحية متميزة ذات جودة عالمية مماثلة.

وعبّر الدكتور أحمد السبكي، عن سعادته باللقاء مستعرضًا تطورات منظومة الرعاية الصحية والتغطية الصحية الشاملة في مصر، والطفرة النوعية التي حدثت في قطاع الرعاية الصحية المصري، في عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي تم استعراضها مؤخرًا في مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز"، كما أشار إلى إنجازات مصر في تنفيذ منظومة التغطية الصحية الشاملة والرعاية الصحية المتكاملة في محافظات "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، السويس"، والاستعداد لتنفيذ المرحلة الثانية لتمتد التغطية الصحية الشاملة إلى باقي محافظات الجمهورية تباعًا بأعلى معايير الجودة العالمية.

وأكد السبكي، أن هيئة الرعاية الصحية في مصر تهدف إلى تحقيق تطور شامل في قطاع الرعاية الصحية وتقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين، مشيرًا إلى أنه من خلال تعزيز التعاون الصحي مع دول أخرى مثل أستراليا، ستتمكن مصر من الاستفادة من الخبرات والممارسات العالمية في هذا المجال، وتعزيز قدراتها الوطنية في تقديم الرعاية الصحية وتعزيز مكانتها على الخارطة العالمية.

ومن جانبه، أعرب سفير أستراليا لدى القاهرة، عن سعادته باللقاء، وأعرب عن تحمسه لتعزيز التعاون الصحي بين البلدين في مجالات متعددة، أهمها برامج تحسين الجودة في الرعاية الصحية، والتدريب والتعليم الطبي المستمر، وغيرهما الكثير، كما أثنى السفير الأسترالي على جهود هيئة الرعاية الصحية لتعزيز التعاون مع مختلف الجهات لاستمرار الارتقاء بقطاع الرعاية الصحية في مصر، ومؤكدًا أن هذا اللقاء سيعزز العلاقات بين مصر وأستراليا في شتى مجالات الرعاية الصحية.

وأعربت المديرة التنفيذية لمجموعة ACHS الأسترالية الدولية، عن سعادتهما وتطلعها للتعاون مع هيئة الرعاية الصحية، مشيرة إلى أن ذلك أول لقاء لها خلال زيارتها الأولى لمصر، وأعربت عن سعادتها بما شهِدته من طفرة نوعية غير مسبوقة في القطاع الصحي المصري، وعمليات الميكنة والتحول الرقمي للخدمات بالمنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية في محافظات التأمين الصحي الشامل، وتعزيزها مبدأ الرعاية الصحية المبنية على القيمة بالمنظور العالمي، وتطبيق مفاهيم الحوكمة الإكلينيكية، وتبني مفاهيم مراكز التميز الإكلينيكية لتوفير مزيد من الرعاية الصحية والمتخصصة للمرضى.

وأكدت المديرة التنفيذية لمجموعة ACHS الأسترالية الدولية، استعداد المجموعة الكامل لتعزيز التعاون في مجالات الرعاية الصحية مع هيئة الرعاية الصحية خلال الفترة القادمة، لافتة إلى أنه بصدد التعاون بمجمع السويس الطبي ومجمع الشفاء الطبي التابعين لهيئة الرعاية الصحية بمحافظتي السويس وبورسعيد على التوالي لنقل الخبرات في أدلة العمل الطبية ومؤشرات جودة الرعاية الإكلينيكية بين مصر وأستراليا.

وفي ختام اللقاء، وجه الدكتور أحمد السبكي الدعوة لسفير أستراليا لدى القاهرة والمديرة التنفيذية لمجموعة ACHS الأسترالية الدولية ومدير الجودة بمجموعة عِلاج السعودية، لحضور الملتقى السنوي الرابع للهيئة العامة للرعاية الصحية، والمقرر انعقاده في نهاية شهر نوفمبر القادم، ليسلط الضوء على إنجازات الهيئة وما حققته من ريادة في مجال الرعاية الصحية على جميع المستويات الدولية والإقليمية والمحلية، وتعزيز مكانة مصر في هذا القطاع الحيوي ووضعها على الخارطة العالمية، حيث أبدوا ترحيبهم بالدعوة والمشاركة بالملتقى، متمنيين للهيئة المزيد من تحقيق الإنجازات والنجاحات في قطاع الرعاية الصحية على جميع المستويات.

وحضر اللقاء، من جانب الهيئة العامة للرعاية الصحية، عدد من قيادات الهيئة، إضافة إلى مدراء الإدارات ومشرفي العموم على ملفات التعاون الدولي والعلاقات الخارجية، والشراكات وتنمية الأعمال، والإعلام، وتحقيق رؤية الهيئة.