شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل يلتقى مديري المديريات ويوجه بحصر وتدريب ذوى الهمم لدمجهم بسوق العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه حسن شحاتة وزير العمل، اليوم الأحد ، في لقائه بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع مديري مديريات العمل في المحافظات "27 محافظة"، بتكثيف جهودهم، وسرعة تنفيذ كافة المَهام الخاصة بخدمة المواطن، ومنها الاستمرار في الجولات ، وتنظيم مُلتقيات التوظيف تنسيقاً مع القطاع الخاص، لتوفير فرص عمل لائقة وحقيقية للشباب، والتأكد من مصداقيتها، واستمراريتها بكل الطرق القانونية، والاستمرار في سياسة حصر وتدريب وتشغيل ذوي الهمم، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدمجهم في سوق العمل، حيث تم حصر 70 % من المنشآت، التي يبلغ عددها 24 ألفا و69 منشأة في جميع المحافظات، وذلك منذ يناير 2023 وحتى الآن.

وكذلك توجيهات الوزير للمديريات بالاستمرار في حصر وتسجيل عمالة غير منتظمة جديدة في مواقع العمل، للتوسع في قاعدة بياناتها، وتقديم خدمات إجتماعية وصحية لها،موضحا أن العمل مستمر على قدم وساق لسرعة "رقمنة" هذا الملف.

وبحسب بيان صحفي وجه الوزير أيضا في هذا الاجتماع الذي حضرته قيادات الوزارة من وكلاء ورؤساء إدارات مركزية ومديري إدارات ،بسرعة إنجاز خطة التدريب المهني" 2023-2024"،لتدريب وتأهيل الشباب بالمجان على المهن التي يحتاجها سوق العمل،عن طريق مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة التابعة للوزارة ،والمُنتشرة في نطاق المبادرة الرئاسية حياة كريمة،إضافة إلى التواجد والتواصل المستمر في مواقع العمل لتعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج "أصحاب أعمال وعمال"،وتفعيل عملية التفتيش والمُتابعة لتطبيق القوانين ذات الصلة بملف العمل،خاصة في "السلامة والصحة المهنية"..

واستمع الوزير إلى عدد من مديري الإدارات المختصة بهذه الملفات،وكذلك مناقشة ضوابط واشتراطات استخراج خدمة كعب العمل لمواكبة تحديث الخدمة على منصة مصر الرقمية..والتوصية بإصدار دليل استرشادي وتكنولوجي بشأن إصدار كعب العمل .