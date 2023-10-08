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شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة انتخابات الأطباء: 77 مرشحا بالنقابة و324 بالفرعيات يتنافسون بالتجديد النصفى والان مع تفاصيل الخبر
وأَضاف عشوب، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى المنعقد بدار الحكمة،: أنه منذ بداية إجراءات لجنة الإشراف على الانتخابات كانت حريصة تماما على أن تتم كل أعمالها تحت إشراف القضاء بشكل كامل، بالإضافة إلى يوم الانتخاب بداية من التصويت وحتى إنتهاء عمليات الفرز لضمان عدم وجود أى تشكيك من أى طرف، أو طعن أو شكوى، مبديا تمنيه أن يشارك هيئات المجتمع المدنى ومن يرغب فى متابعة الانتخابات، كما ينظم القانون وجود وكلاء عن المرشحين بمقرات العملية الانتخابية، لضمان النزاهة الكاملة فى الانتخابات.
وأشار إلى توفير اللجان حبر فسفورى لضمان عدم التصويت فى أكثر من لجنة، ويتم التصويت خلف ساتر لسرية التصوير، مؤكدا منع عمل الدعايا الانتخابية داخل اللجان، موضحا أن اللجنة حرصت على تقليل وقت انتظار الناخب لسرعة التصويت، من خلال وجود لجان كافية والمسئولين عن اجراءات التصويت كل موجود فى مكانه، حتى لا تتجاوز فترة وجود الناخب 10 دقائق منذ حضوره وحتى تصويته بالانتخابات.
لجنة انتخابات الأطباء (1)
لجنة انتخابات الأطباء (2)
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