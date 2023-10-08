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شكرا لقرائتكم خبر عن أبناء الجالية المصرية بباريس يرفعون صور السيسي أمام القنصلية.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - توافد إعداد كبيرة من المصريون بفرنسا، أمام القنصلية المصرية بباريس، وذلك لعمل توكيلات تأييد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى للانتخابات الرئاسية.
وتوافد أبناء الجالية من مختلف الأعمار كبار وشباب وأطفال حاملين صور الرئيس السيسى تعبيرًا عن حبهم ودعمهم الشديد لترشح الرئيس السيسى للانتخابات الرئاسية لاستكمال مسيرة البناء والتنمية التى بدأها فى طريق الجمهورية الجديدة.
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