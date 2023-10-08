أبناء الجالية المصرية بباريس يرفعون صور السيسي أمام القنصلية.. صور

القاهرة - سامية سيد - توافد إعداد كبيرة من المصريون بفرنسا، أمام القنصلية المصرية بباريس، وذلك لعمل توكيلات تأييد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى للانتخابات الرئاسية.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012