شكرا لقرائتكم خبر عن حملة المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى تستقبل وفدا من حزب حماة الوطن (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمراراً لاستقبال الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي عدد من ممثلي الأحزاب المؤيدة لترشحه.. استقبلت الحملة الرسمية بمقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة، اليوم الأحد الموافق 8 أكتوبر 2023، وفداً من حزب مستقبل وطن برئاسة النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن وأمين التنظيم.

وكان في استقبال الوفد المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي والمستشار القانوني للحملة، حيث بدأ اللقاء بترحيب الحملة بالوفد والتأكيد على تقدير الحملة لدور الحزب في المشاركة السياسية مع الحملة.

وأشاد المستشار محمود فوزي بالحضور الفعّال للحزب خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بالأمس لتدشين الحملة، مؤكدًا أن الحملة تستمر في عقد لقاءات متعددة مع كافة ممثلي قطاعات المجتمع المصري للاستماع إلى رؤاهم ومقترحاتهم، مشيرًا إلى دور الحزب الحيوي في نشر الوعي بين المواطنين في الداخل و الخارج وخاصة فئة الشباب، وكذلك تنظيم عدد من اللقاءات والمؤتمرات بكافة أنحاء الجمهورية.

ورحب فوزي بكل من يريد المشاركة في الحملة، مؤكدًا أن الحملة تفتح أبوابها لكل المصريين حيث أن الحملة تتبع أفضل المعايير الانتخابية، مع اطلاق صفحة رسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك إنشاء موقع إلكتروني تعلن من خلاله كافة أنشطتها ورؤية المرشح الرئاسي.







