شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 659 قتيلا وإصابة 2156 آخرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 659 و2156 جريحا.

فيما أكدت القناة الـ 12 الإسرائيلية، الأحد، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد عين غال هيرش مسؤولا عن ملف الأسرى المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية، وتقلد هيرش قيادة فرقة الجليل الإسرائيلية سابقا.

وتمكنت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة من أسر حوالى 100 أسير إسرائيلي ما بين مستوطنين ومجندين في جيش الاحتلال، وذلك للتفاوض بهم في أي صفقة مرتقبة لتبادل الأسرى.

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 370 شهيدا بينهم 20 طفلا ونحو 2200 جريح.

وأكدت القناة الـ13 الإسرائيلية، الأحد، ارتقاع عدد قتلى المستوطنين بنيران الفصائل الفلسطينية في غزة إلى 600 قتيل وإصابة أكثر من 2000 آخرين.

فيما كشفت القناة السابعة الإسرائيلية، السبت، عن مقتل قائد لواء ناحل يوناتان شتاينبرج، وذلك خلال مواجهات مع الفصائل الفلسطينية بالقرب من معبر كرم أبو سالم.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، السبت، إن اليوم هو يوم أسود معربا عن استعداده للثأر لهذا اليوم، مضيفا فى حديث له: "سنضرب مواقع الفصائل الفلسطينية حتى النهاية"، بحسب سكاى نيوز.

ودعا نتنياهو مواطنو غزو الخروج من القطاع لأن الجيش الإسرائيلى سيضرب بكل قوة، وحذر نتنياهو حركة حماس من المساس بالرهائن الإسرائيليين المحتجزين لديها، ووجه لهم رسالة " أقول لحماس أنتم مسؤولون عن صحة وسلامة الرهائن".

وأكد نتنياهو "نحن نواجه هذه المعركة معا هذه الحرب ستستغرق وقتا وأيام صعبة تنتظرنا لكننا سننتصر".

كما وجه نتنياهو الشكرللرئيس الأمريكى جو بايدن على تصريحاته القوية والواضحة.

قصفت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلى، الليلة، بعشرات القذائف شاطئ بحر مدينة غزة.