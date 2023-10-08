بعد الإحالة للمفتي.. ترحيل المتهمين بقتل "طبيب الساحل" للسجن (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

رحلت قوة أمنية، اليوم الأحد، المتهمين الثلاثة بقتل طبيب الساحل أسامة صبور إلى محبسهم، تمهيدا للنطق بالحكم 6 نوفمبر المقبل.

وأحالت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، برئاسة المستشار عبد الغفار جاد الله، اليوم الأحد، الحكم على المتهمين الثلاثة بقضية قتل "طبيب الساحل" لفضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم.

أسندت النيابه للمتهمين تهمة قتل طبيب بشري عمدًا مع سبق الإصرار المقترنة بجنايات خطفه بالتحايل، وسرقته بالإكراه، واحتجازه بدون وجه حق، وتعذيبه بدنيًّا قبل القتل؛ لرغبتهم في الاستيلاء على أمواله، بعدما أوعز إليهم الطبيب المتهم بذلك لمعرفته بالمجني عليه وعلمه بثرائه.